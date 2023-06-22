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Мордовские учёные изобрели ингаляционную маску для телят

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В России учёные Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарёва создали ингаляционную маску для лечения и профилактики инфекций у телят.
Мордовские учёные изобрели ингаляционную маску для телят
  • Gettyimages.ru
  • © Peter Cade

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на представителей Министерства науки и высшего образования России.

«Аппарат перемешивает капли жидкости с лекарственным препаратом, образует мелкодисперсную взвесь, которую вдыхает телёнок вместе с воздухом», — объяснила доцент кафедры морфологии, физиологии и ветеринарной патологии МГУ им. Н.П. Огарёва Татьяна Решетникова.

Отмечается, что принцип работы ингалятора позволяет использовать практически все лекарства для лечения животных.

Ранее в беседе с НСН ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков заявил, что запрет импорта препаратов для животных навредит качеству услуг.

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