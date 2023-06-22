Сейсмолог Вольфман высказался о землетрясении у берегов Крыма

Директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени Вернадского Юрий Вольфман прокомментировал сообщение о землетрясении у берегов Крыма.

«Магнитуда землетрясения примерно 4,6. С определением глубины пока проблема, но, думаю, это порядка 30 км. Насчёт того, может оно повториться или нет, вряд ли вам кто-то подскажет, но пока новых толчков не наблюдается. Землетрясения в Крыму, как правило, повторно не происходят», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, прямой связи с землетрясением в Турции в данном случае нет — есть общие причины, связанные с движением плит в этом регионе.

Ранее стало известно, что землетрясение магнитудой 4,6 произошло у берегов Крыма. Его эпицентр располагался в 59 км от Севастополя.