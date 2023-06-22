Опубликован неоконченный роман писательницы Франсуазы Саган

«Четыре стороны сердца» — последний роман знаменитой французской писательницы Франсуазы Саган, найденный её сыном в архиве матери, издан в неоконченном варианте, несмотря на предположения, что книгу могли бы дописать такие авторы, как Анна Берест или Лейла Слимани.

Сын знаменитой писательницы Дени Уэстхофф обнаружил «Четыре стороны сердца» в 2011 году — через семь лет после смерти Саган. По словам мужчины, когда рукопись была передана французскому издательству, имело место обсуждение вопроса о том, чтобы обратиться к какому-нибудь автору для завершения романа, сообщает The Guardian.

В числе кандидатов был и сам Уэстхофф, однако он отметил, что не чувствует себя достаточно компетентным для того, чтобы изменять работу матери или что-то к ней добавлять.

Ранее автор романа «Есть, молиться, любить» отменила выход новой книги из-за недовольства украинцев.