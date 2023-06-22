Опубликован неоконченный роман писательницы Франсуазы Саган
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Сын знаменитой писательницы Дени Уэстхофф обнаружил «Четыре стороны сердца» в 2011 году — через семь лет после смерти Саган. По словам мужчины, когда рукопись была передана французскому издательству, имело место обсуждение вопроса о том, чтобы обратиться к какому-нибудь автору для завершения романа, сообщает The Guardian.
В числе кандидатов был и сам Уэстхофф, однако он отметил, что не чувствует себя достаточно компетентным для того, чтобы изменять работу матери или что-то к ней добавлять.
Ранее автор романа «Есть, молиться, любить» отменила выход новой книги из-за недовольства украинцев.