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Опубликован неоконченный роман писательницы Франсуазы Саган

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«Четыре стороны сердца» — последний роман знаменитой французской писательницы Франсуазы Саган, найденный её сыном в архиве матери, издан в неоконченном варианте, несмотря на предположения, что книгу могли бы дописать такие авторы, как Анна Берест или Лейла Слимани.
Опубликован неоконченный роман писательницы Франсуазы Саган
  • Gettyimages.ru
  • © Bert Hardy

Сын знаменитой писательницы Дени Уэстхофф обнаружил «Четыре стороны сердца» в 2011 году — через семь лет после смерти Саган. По словам мужчины, когда рукопись была передана французскому издательству, имело место обсуждение вопроса о том, чтобы обратиться к какому-нибудь автору для завершения романа, сообщает The Guardian.

В числе кандидатов был и сам Уэстхофф, однако он отметил, что не чувствует себя достаточно компетентным для того, чтобы изменять работу матери или что-то к ней добавлять.

Ранее автор романа «Есть, молиться, любить» отменила выход новой книги из-за недовольства украинцев.

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