Диетолог Соломатина посоветовала избегать «стихийных» точек общепита

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как избежать пищевого отравления в летний период. По её словам, нужно избегать «стихийных» точек общепита.

«В жару стоит отказаться от таких изделий, как шаурма, различные салаты, залитые майонезом, блюда из рыбы. Не стоит забывать об овощах и фруктах — даже в таких, казалось бы, безобидных продуктах при высокой температуре могут начаться процессы гниения», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

По её словам, нежелательно пробовать на вкус уже надрезанные плоды, к примеру, арбуз, поскольку неизвестно, мыли ли нож, которым его разрезали.

Ранее кардиолог, терапевт Андрей Кондрахин в беседе с Nation News рассказал, как избежать инфаркта в жаркую погоду.