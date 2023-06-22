Диетолог Соломатина посоветовала избегать «стихийных» точек общепита
- Gettyimages.ru
- © LukaTDB
«В жару стоит отказаться от таких изделий, как шаурма, различные салаты, залитые майонезом, блюда из рыбы. Не стоит забывать об овощах и фруктах — даже в таких, казалось бы, безобидных продуктах при высокой температуре могут начаться процессы гниения», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».
По её словам, нежелательно пробовать на вкус уже надрезанные плоды, к примеру, арбуз, поскольку неизвестно, мыли ли нож, которым его разрезали.
Ранее кардиолог, терапевт Андрей Кондрахин в беседе с Nation News рассказал, как избежать инфаркта в жаркую погоду.