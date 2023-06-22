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Диетолог Соломатина посоветовала избегать «стихийных» точек общепита

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как избежать пищевого отравления в летний период. По её словам, нужно избегать «стихийных» точек общепита.
Диетолог Соломатина посоветовала избегать «стихийных» точек общепита
  • Gettyimages.ru
  • © LukaTDB

«В жару стоит отказаться от таких изделий, как шаурма, различные салаты, залитые майонезом, блюда из рыбы. Не стоит забывать об овощах и фруктах — даже в таких, казалось бы, безобидных продуктах при высокой температуре могут начаться процессы гниения», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

По её словам, нежелательно пробовать на вкус уже надрезанные плоды, к примеру, арбуз, поскольку неизвестно, мыли ли нож, которым его разрезали.

Ранее кардиолог, терапевт Андрей Кондрахин в беседе с Nation News рассказал, как избежать инфаркта в жаркую погоду.

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