В Музее Москвы состоится фестиваль «Точка перемещения»

Музей Москвы приглашает всех желающих на выставки, кинопоказы и мастер-классы в рамках фестиваля «Точка перемещения» 23—24 июня.

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на пресс-службу мэрии Москвы.

Мероприятие посвящено истории миграции народов, а также разнообразию культур.

«Мастер-класс по каллиграфии начнётся в субботу, 24 июня, в 17:00. Его проведёт художник из Афганистана Монир Пайкан. На занятии научат владеть пером калам — основным каллиграфическим инструментом в арабской письменности», — уточнили в пресс-службе.

В воскресенье можно будет принять участие в акварельном мастер-классе, а также посетить урок по росписи тушью.

Вход на фестиваль бесплатный, требуется предварительная регистрация.

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