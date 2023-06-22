Диетолог Габдулхакова: организм не усваивает молочную продукцию с растительными трансжирами

Диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова рассказала, что молочная продукция с растительными трансжирами не усваивается организмом. По её словам, лучше употреблять натуральное молоко и творог.

«Растительные жиры полезны, когда это масла холодного отжима. К сожалению, в молочную продукцию добавляются переработанные растительные жиры, обычно рафинированные», — заявила Габдулхакова в беседе с газетой «Известия».

По её словам, это приводит к изменению формулы самих молекул, а в результате появляются трансжиры.

«То есть внешне и вроде как на вкус это жир, но качество этого жира очень плохое, организм не может его усвоить», — добавила эксперт.

Со своей стороны, врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН выразила мнение, что нет продуктов, способных действительно повысить настроение.

«Нет ни одного научного исследования, которое доказывает, что есть хоть какие-то продукты, улучшающие настроение. Отчасти немного говорится в этом плане о шоколаде — и всё. Ни бананы, ни яйца, ни орехи с точки зрения научных исследований на настроение не влияют», — сказала она.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова посоветовала при гастрите питаться продуктами, которые обладают обволакивающими свойствами.