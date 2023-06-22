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Диетолог Пониматкина: немытые ягоды могут содержать вредные микроорганизмы

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Диетолог, нутрициолог, парафармацевт и нутрикоуч Алла Пониматкина рассказала, почему немытые ягоды опасны для здоровья. По её словам, они могут содержать различные виды микроорганизмов.
Диетолог Пониматкина: немытые ягоды могут содержать вредные микроорганизмы
  • Gettyimages.ru
  • © Stephanie Murton

«Промывание ягод перед употреблением является простым и эффективным способом снижения риска заражения. Оно удаляет микроорганизмы и грязь с поверхности ягод, а для более тщательной очистки можно использовать специальные средства для промывки ягод», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, не менее важно покупать ягоды у надёжных поставщиков, следящих за качеством продукта.

Со своей стороны, руководитель физико-химической лаборатории «Серконс ЭКО» Юлия Митина в беседе с Life.ru рассказала, что по внешнему виду нельзя отличить «экологически чистый» огурец от огурца с нитратами.

«Проверить их наличие можно только в лабораторных условиях. Исследование на содержание нитратов длится около четырёх часов... Если возникают вопросы к магазинным овощам, лучше отдать их в сертифицированную оснащённую лабораторию», — пояснила эксперт.

Она добавила, что огурцы на 95% состоят из воды, и в них растворяются не только полезные, но и опасные для здоровья вещества.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова посоветовала при гастрите питаться продуктами, которые обладают обволакивающими свойствами.

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