В Приморье ожидаются паводки и подтопления

В Приморье на юге региона из-за сильных осадков ожидаются локальные паводки и подтопления низких пойм.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Примгидромет.

«На реках южной половины края в ближайшие двое суток дожди вызовут формирование локальных дождевых паводков высотой подъёма уровня воды преимущественно 0,3—1,2 м с кратковременным подтоплением низких пойм», — уточнили синоптики.

Ранее в беседе с «Известиями» руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин рассказал, что в выходные дни, 24—25 июня, в Москве будет стоять пасмурная и облачная погода.