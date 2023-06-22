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В Приморье ожидаются паводки и подтопления

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В Приморье на юге региона из-за сильных осадков ожидаются локальные паводки и подтопления низких пойм.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Примгидромет.

«На реках южной половины края в ближайшие двое суток дожди вызовут формирование локальных дождевых паводков высотой подъёма уровня воды преимущественно 0,3—1,2 м с кратковременным подтоплением низких пойм», — уточнили синоптики.

Ранее в беседе с «Известиями» руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин рассказал, что в выходные дни, 24—25 июня, в Москве будет стоять пасмурная и облачная погода.

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