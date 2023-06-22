Диетолог Гончарова рассказала о пользе кофе и шоколада
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«Кофе и шоколад снижают повышенное артериальное давление и повышают пониженное артериальное давление. Для большинства людей это некое спасение. Другое дело — количество, но десять граммов шоколада и 150 мл напитка из молотого кофе может себе позволить каждый», — сказала эксперт в беседе с Nation News.
По её словам, если человек полноценно и правильно питается, то перекус может состоять практически из любых продуктов.
Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва беседе с НСН рассказала о пользе супов.