В Петербурге объявлен «жёлтый» уровень опасности из-за погодных условий
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Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на Росгидрометцентр.
Предупреждение о высокой пожароопасности будет действовать с 15:00 до 19:00 22 июня, а также до 13:00 23 июня.
«Жёлтый» уровень опасности из-за плохих погодных условий продержится до 18:00 23 июня.
Ранее в беседе с «Известиями» руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин рассказал, что в выходные дни, 24—25 июня, в Москве будет стоять пасмурная и облачная погода.