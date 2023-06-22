В Петербурге объявлен «жёлтый» уровень опасности из-за погодных условий

В северной столице России объявили «жёлтый» уровень опасности из-за жары +30 °C, сильного ветра, дождя и грозы.

Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на Росгидрометцентр.

Предупреждение о высокой пожароопасности будет действовать с 15:00 до 19:00 22 июня, а также до 13:00 23 июня.

«Жёлтый» уровень опасности из-за плохих погодных условий продержится до 18:00 23 июня.

Ранее в беседе с «Известиями» руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин рассказал, что в выходные дни, 24—25 июня, в Москве будет стоять пасмурная и облачная погода.