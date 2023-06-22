Актёр Балуев считает, что «Вызов» должен задать направление для российского кинематографа

Российский актёр Александр Балуев рассказал, что фильм «Вызов» должен задать направление для российского кинематографа.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» актёр признался: несмотря на то, что «американского барахла» на экранах стало меньше, российское кино не стало лучше.

«Никакого прорыва не вижу», — поделился Балуев.

При этом он отметил фильм «Вызов», в котором сыграл одну из ролей. Актёр выразил мнение, что фильм сможет задать кинематографу определённое направление.

По его мнению, не стоит пытаться копировать Америку. Россия, как великая страна, всё должна делать по-своему.

«Не надо, «как в Америке»! Нам вообще ничего не надо, «как в Америке», — ни кино снимать, ни машины строить, ни в космос летать. Нам надо делать так, как мы можем. Тогда, может быть, что-то и повернётся к лучшему», — заявил артист.

Ранее заслуженная артистка РСФСР, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с ФАН прокомментировала ситуацию с иностранными фильмами.