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В Ставропольском крае за год признали памятниками 22 объекта культуры

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В Ставропольском крае за год внесли в единый реестр памятников истории и культуры народов России 22 объекта.
В Ставропольском крае за год признали памятниками 22 объекта культуры
  • © stavregion.ru

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства региона.

Всего в крае к концу 2022 года насчитывалось 3735 объектов культурного наследия.

«Взвешенный подход к работе позволяет сохранять и содержать наши памятники культуры, находить общий язык с инвесторами, уважающими требования по сохранению объектов культурного наследия», — заявил губернатор Владимир Владимиров.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Выборге Ленинградской области съезд главных архитекторов субъектов России пройдёт с 21 по 25 июня.

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