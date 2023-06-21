Актёр Зверев рассказал, что отказался от госпитализации

Актёр Никита Зверев рассказал подробности о состоянии своего здоровья.

«Просто от скопившейся усталости потерял сознание, просто репетиции, не ел, недосып... Чувствую себя хорошо, от госпитализации отказался», — заявил он в беседе с Life.ru.

После спектакля «Идеальный муж» актёр отправился домой, но решил зайти в магазин за продуктами, где и потерял сознание. Он поблагодарил врачей за помощь, но ложиться в больницу отказался, сославшись на работу.

Ранее сообщалось, что народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина идёт на поправку. Её перевели из отделения реанимации в палату.