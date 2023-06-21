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Агроном Викулов: покупать арбузы можно со второй половины июля

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Агроном, специалист по сельскому хозяйству, питомниковод Владимир Викулов рассказал о сроках сезона арбузов в России.
Агроном Викулов: покупать арбузы можно со второй половины июля
  • Gettyimages.ru
  • © Joa_Souza

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что, как правило, покупать арбузы можно со второй половины июля, но лучше дождаться августа, когда созреют астраханские, которые считаются самыми крупными и вкусными.

Викулов также отметил качество арбузов из Оренбургской области, Краснодарского и Ставропольского края.

Кроме того, агроном напомнил, что ранние плоды нередко имеют повышенное содержание нитратов.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области из-за тёплой погоды раньше начался сезон земляники.

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