Агроном Викулов: покупать арбузы можно со второй половины июля

Агроном, специалист по сельскому хозяйству, питомниковод Владимир Викулов рассказал о сроках сезона арбузов в России.

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что, как правило, покупать арбузы можно со второй половины июля, но лучше дождаться августа, когда созреют астраханские, которые считаются самыми крупными и вкусными.

Викулов также отметил качество арбузов из Оренбургской области, Краснодарского и Ставропольского края.

Кроме того, агроном напомнил, что ранние плоды нередко имеют повышенное содержание нитратов.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области из-за тёплой погоды раньше начался сезон земляники.