Агроном Викулов: покупать арбузы можно со второй половины июля
- Gettyimages.ru
- © Joa_Souza
В беседе с газетой «Известия» он заявил, что, как правило, покупать арбузы можно со второй половины июля, но лучше дождаться августа, когда созреют астраханские, которые считаются самыми крупными и вкусными.
Викулов также отметил качество арбузов из Оренбургской области, Краснодарского и Ставропольского края.
Кроме того, агроном напомнил, что ранние плоды нередко имеют повышенное содержание нитратов.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области из-за тёплой погоды раньше начался сезон земляники.