Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Синоптик Шувалов назвал летние заморозки в Центральной России крайне редким явлением

Короткая ссылка
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что летние заморозки в Центральной России — крайне редкое явление, возникшее из-за сильных похолоданий и отсутствия облаков.
Синоптик Шувалов назвал летние заморозки в Центральной России крайне редким явлением
  • Gettyimages.ru
  • © middelveld

«Связано это с двумя факторами. Во-первых, это сильное похолодание, которое на самом деле только частично затронуло северные области Центрального района. Основной холод ушёл на Урал и в Тюменскую область. Там провал холода был очень значительный», — сказал эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, вторым фактором стало отсутствие облаков, прояснения, а в холодном воздухе радиационное выхолаживание настолько сильное, что местами вероятны заморозки.

«Безусловно, эта возросшая изменчивость погоды связана с глобальными изменениями климата, потому что в той же Тюмени месяц начинался с +34 °С, а вчера там было всего лишь +7 °С в дневные часы», — пояснил Шувалов.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, какая погода ждёт москвичей и жителей российских курортов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить