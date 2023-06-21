Синоптик Шувалов назвал летние заморозки в Центральной России крайне редким явлением

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что летние заморозки в Центральной России — крайне редкое явление, возникшее из-за сильных похолоданий и отсутствия облаков.

«Связано это с двумя факторами. Во-первых, это сильное похолодание, которое на самом деле только частично затронуло северные области Центрального района. Основной холод ушёл на Урал и в Тюменскую область. Там провал холода был очень значительный», — сказал эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, вторым фактором стало отсутствие облаков, прояснения, а в холодном воздухе радиационное выхолаживание настолько сильное, что местами вероятны заморозки.

«Безусловно, эта возросшая изменчивость погоды связана с глобальными изменениями климата, потому что в той же Тюмени месяц начинался с +34 °С, а вчера там было всего лишь +7 °С в дневные часы», — пояснил Шувалов.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, какая погода ждёт москвичей и жителей российских курортов.