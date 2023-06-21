Синоптик Шувалов назвал летние заморозки в Центральной России крайне редким явлением
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«Связано это с двумя факторами. Во-первых, это сильное похолодание, которое на самом деле только частично затронуло северные области Центрального района. Основной холод ушёл на Урал и в Тюменскую область. Там провал холода был очень значительный», — сказал эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, вторым фактором стало отсутствие облаков, прояснения, а в холодном воздухе радиационное выхолаживание настолько сильное, что местами вероятны заморозки.
«Безусловно, эта возросшая изменчивость погоды связана с глобальными изменениями климата, потому что в той же Тюмени месяц начинался с +34 °С, а вчера там было всего лишь +7 °С в дневные часы», — пояснил Шувалов.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, какая погода ждёт москвичей и жителей российских курортов.