Врач Бинатова: употребление жирного мяса может привести к нарушению работы сердца
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«Длинноцепочечные жирные кислоты, которые содержатся в жирной пище, могут повышать уровень холестерина в крови. Высокий уровень холестерина связан со снижением эластичности артерий, что может привести к повышению кровяного давления и риску развития сердечно-сосудистых заболеваний», — заявила она в беседе с Life.ru.
По её словам, желательно исключить из ежедневного рациона колбасы, жирное мясо, сливочное масло, сливки, полуфабрикаты, калорийные сладости и снеки, солёные и консервированные продукты.
Вредными эксперт назвала алкоголь, каши быстрого приготовления и белый хлеб.
Рекомендуется разнообразить рацион такими полезными продуктами, как рыба, зелень, овощи, фрукты, орехи без соли, цельнозерновой хлеб.
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