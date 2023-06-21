Врач Бинатова: употребление жирного мяса может привести к нарушению работы сердца

Эндокринолог, диетолог, врач высшей категории «СМ-Клиники» Эльвина Бинатова рассказала, какие продукты можно исключить из рациона ради сохранения здоровья.

«Длинноцепочечные жирные кислоты, которые содержатся в жирной пище, могут повышать уровень холестерина в крови. Высокий уровень холестерина связан со снижением эластичности артерий, что может привести к повышению кровяного давления и риску развития сердечно-сосудистых заболеваний», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, желательно исключить из ежедневного рациона колбасы, жирное мясо, сливочное масло, сливки, полуфабрикаты, калорийные сладости и снеки, солёные и консервированные продукты.

Вредными эксперт назвала алкоголь, каши быстрого приготовления и белый хлеб.

Рекомендуется разнообразить рацион такими полезными продуктами, как рыба, зелень, овощи, фрукты, орехи без соли, цельнозерновой хлеб.

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