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Нутрициолог Гусакова: недосып вызывает тягу к сладкому

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Нутрициолог Вероника Гусакова заявила, что недосып может вызывать тягу к сладкому, поскольку организм требует дополнительных источников энергии.
Нутрициолог Гусакова: недосып вызывает тягу к сладкому
  • Gettyimages.ru
  • © Eva-Katalin

«При недостатке сна снижается уровень серотонина — гормона, который отвечает за хорошее настроение, память, бодрость и пищевое поведение. Этот гормон синтезируется во сне. Поэтому при недосыпе вы чувствуете себя разбитыми, а для поднятия настроения хочется съесть конфету», — сказала она в беседе с Life.ru.

По её словам, нужно постоянно соблюдать режим сна, даже во время выходных и в отпуске. Продолжительность сна должна быть не менее семи часов.

Ранее кардиолог, терапевт Андрей Кондрахин в беседе с Nation News рассказал, как избежать инфаркта в жаркую погоду.

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