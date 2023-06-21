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Синоптики прогнозируют окончание дождей в Кургане к концу недели

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Синоптики прогнозируют, что дожди в Курганской области прекратятся к концу этой недели.
Синоптики прогнозируют окончание дождей в Кургане к концу недели
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на официальный сайт областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

«Характеристика погоды 23 и 24 июня: переменная облачность, преимущественно без осадков», — уверяют эксперты.

Уточняется, что днём 23 июня воздух прогреется до +15...+20 °C, 24 июня температура составит +16...+21 °C. Ночные температуры опустятся до +3...+10 °С.

Ранее сообщалось о рекордном количестве выпавших осадков в Кургане.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, какая погода ждёт москвичей и жителей российских курортов.

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