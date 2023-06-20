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Диетолог Герасимова: сухой завтрак не даст долгого чувства сытости

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Мария Герасимова, диетолог, детский эндокринолог клиник DocDeti и DocMed, высказалась о вреде сухих завтраков. По её словам, они относятся к категории так называемых ультраобработанных продуктов.
Диетолог Герасимова: сухой завтрак не даст долгого чувства сытости
  • Gettyimages.ru
  • © Ionut Groza / 500px

«По сравнению с цельным кукурузным зерном, хрустящие хлопья практически не содержат клетчатку, зато с избытком — добавленные сахар и соль», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, если ежедневно употреблять такой завтрак и не употреблять сахар в другие приёмы пищи, то ничего страшного не произойдёт, но завтрак, состоящий только из хлопьев и молока, не даст долгого чувства сытости. Герасимова посоветовала заменить молоко на греческий йогурт и добавить порцию свежих фруктов или ягод.

«Если же за сухими завтраками следуют сладкие молочные продукты (творожки, йогурты, сырки), сахар в чай/какао, сладкое несколько раз в день, то избыток добавленных сахаров на регулярной основе обеспечен», — отметила эксперт.

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