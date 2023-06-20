Диетолог Разаренова посоветовала не употреблять ягоды натощак
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«Если у вас есть проблемы со здоровьем, то лучше ограничиться двумя-тремя горстями ягод. Также желательно не употреблять их на голодный желудок», — сказала Разаренова в беседе с «Радио 1».
По её словам, ягоды нужно мыть, даже если они были собраны на своём огороде.
При выборе ягод в магазине или на рынке нужно тщательно их осмотреть на предмет механических повреждений.
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