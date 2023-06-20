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Диетолог Разаренова посоветовала не употреблять ягоды натощак

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Врач — диетолог, нутрициолог, терапевт, автор курса «Стройная жизнь» Александра Разаренова дала советы по употреблению ягод. Она напомнила, что в них содержатся сахара, в том числе фруктоза, которая в чрезмерном количестве вредна для людей с заболеваниями печени, избыточным весом и диабетом.
Диетолог Разаренова посоветовала не употреблять ягоды натощак
  • Gettyimages.ru
  • © AnaBGD

«Если у вас есть проблемы со здоровьем, то лучше ограничиться двумя-тремя горстями ягод. Также желательно не употреблять их на голодный желудок», — сказала Разаренова в беседе с «Радио 1».

По её словам, ягоды нужно мыть, даже если они были собраны на своём огороде.

При выборе ягод в магазине или на рынке нужно тщательно их осмотреть на предмет механических повреждений.

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