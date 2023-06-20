Спасскую башню Казанского кремля планируют открыть к осени

Спасскую башню Казанского кремля планируют открыть для посетителей к осени.

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу музея-заповедника «Казанский Кремль».

Музей в Спасской башне будет посвящён фортификации Казанского кремля, истории самой Спасской башни, а также церкви Николы Ратного.

Одновременно с открытием Спасской башни запустят проект казанского студенческого конструкторского бюро «Прометей» «Малиновый звон»: по вечерам во время колокольного звона на последнем ярусе башни будут включать подсветку ярко-малинового цвета.

Ранее российская электронная газета «Дни.ру» сообщала, что реконструкцию Центра театра и кино на Поварской улице в Москве планируют завершить в 2024 году.