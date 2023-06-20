Биохимик Кулешова: горький вкус воды может свидетельствовать о концентрации щелочей

Эксперт-биохимик технологической компании по производству фильтров для воды «Барьер» Мария Кулешова заявила, что недостаточно очищенная вода может содержать высокий уровень различных примесей, придающих ей специфический привкус или аромат.

В беседе с «Газетой.Ru» Кулешова отметила, что в городскую воду добавляют в качестве дезинфицирующего средства хлор, и распознать его по вкусу и запаху просто — он становится химическим.

«Часто в воде остаются и соединения серы. Например, сероводород может придавать воде выраженный запах или вкус, напоминающий тухлое яйцо», — сообщила эксперт.

По её словам, металлический привкус воды возникает из-за повышенной концентрации минералов.

«Привкус жидкости даёт и вода с несбалансированным уровнем pH — она может быть слишком кислая или щелочная. При этом кислая вода будет иметь, соответственно, кислый или резкий вкус, а щелочная — горький или мыльный», — добавила Кулешова.

Ранее кардиолог, терапевт Андрей Кондрахин в беседе с Nation News рассказал, как избежать инфаркта в жаркую погоду.