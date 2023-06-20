Биохимик Кулешова: горький вкус воды может свидетельствовать о концентрации щелочей
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В беседе с «Газетой.Ru» Кулешова отметила, что в городскую воду добавляют в качестве дезинфицирующего средства хлор, и распознать его по вкусу и запаху просто — он становится химическим.
«Часто в воде остаются и соединения серы. Например, сероводород может придавать воде выраженный запах или вкус, напоминающий тухлое яйцо», — сообщила эксперт.
По её словам, металлический привкус воды возникает из-за повышенной концентрации минералов.
«Привкус жидкости даёт и вода с несбалансированным уровнем pH — она может быть слишком кислая или щелочная. При этом кислая вода будет иметь, соответственно, кислый или резкий вкус, а щелочная — горький или мыльный», — добавила Кулешова.
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