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Биохимик Кулешова: горький вкус воды может свидетельствовать о концентрации щелочей

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Эксперт-биохимик технологической компании по производству фильтров для воды «Барьер» Мария Кулешова заявила, что недостаточно очищенная вода может содержать высокий уровень различных примесей, придающих ей специфический привкус или аромат.
Биохимик Кулешова: горький вкус воды может свидетельствовать о концентрации щелочей
  • Gettyimages.ru
  • © fizkes

В беседе с «Газетой.Ru» Кулешова отметила, что в городскую воду добавляют в качестве дезинфицирующего средства хлор, и распознать его по вкусу и запаху просто — он становится химическим.

«Часто в воде остаются и соединения серы. Например, сероводород может придавать воде выраженный запах или вкус, напоминающий тухлое яйцо», — сообщила эксперт.

По её словам, металлический привкус воды возникает из-за повышенной концентрации минералов.

«Привкус жидкости даёт и вода с несбалансированным уровнем pH — она может быть слишком кислая или щелочная. При этом кислая вода будет иметь, соответственно, кислый или резкий вкус, а щелочная — горький или мыльный», — добавила Кулешова.

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