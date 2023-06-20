Педиатр Авакян: детям с трёх лет желательно съедать до 200 г фруктов и ягод в день
В беседе с газетой «Известия» эксперт выразила мнение, что ребёнок старше трёх лет должен съедать до 200 г фруктов и ягод в день.
«Предварительно фрукты и ягоды необходимо промыть в проточной воде, использование дополнительных средств для мытья не требуется», — заявила она.
По её словам, если дети впервые пробуют какую-либо ягоду или фрукт, то пробовать их стоит постепенно.
Авакян напомнила и об аллергии на ягоды и фрукты у детей.
«Чаще это псевдоаллергические реакции, вызванные усиленной выработкой гистамина, когда ребёнок просто съедает слишком много чего-либо. Однако у людей с аллергией на пыльцу растений могут встречаться перекрёстные реакции на пищевые продукты», — уточнила она.
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