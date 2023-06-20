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Зоолог Воеводин: лесные ежи могут быть переносчиками бешенства

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Главный специалист природоохранного фонда «Верховье» Павел Воеводин рассказал, что брать ежей из леса домой опасно, так как животные могут быть переносчиками бешенства и других опасных заболеваний.
Зоолог Воеводин: лесные ежи могут быть переносчиками бешенства
  • Gettyimages.ru
  • © hedge111

«Брать ёжиков из леса домой не следует. Дело в том, что в их колючках могут прятаться блохи и энцефалитные клещи. Более того, зверьки могут быть больны бешенством», — сообщил специалист в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

В природе эти животные питаются насекомыми, улитками, лягушками или мышами. Поэтому не стоит подкармливать их кошачьим кормом или куриными костями, о которые они могут пораниться.

Лучше угощать ежей мясом, фаршем или мучными червями, заключил Воеводин.

Ранее кандидат биологических наук, заместитель декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Антон Москаев в беседе с ФАН заявил, что перед походом в лес нужно использовать отпугивающие акарицидные средства.

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