Зоолог Воеводин: лесные ежи могут быть переносчиками бешенства
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«Брать ёжиков из леса домой не следует. Дело в том, что в их колючках могут прятаться блохи и энцефалитные клещи. Более того, зверьки могут быть больны бешенством», — сообщил специалист в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
В природе эти животные питаются насекомыми, улитками, лягушками или мышами. Поэтому не стоит подкармливать их кошачьим кормом или куриными костями, о которые они могут пораниться.
Лучше угощать ежей мясом, фаршем или мучными червями, заключил Воеводин.
Ранее кандидат биологических наук, заместитель декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Антон Москаев в беседе с ФАН заявил, что перед походом в лес нужно использовать отпугивающие акарицидные средства.