Учёный Ганьшин рассказал, что белые ночи лучше наблюдать в северных широтах
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Летом белые ночи наблюдаются именно в северных широтах, поскольку там в этот период Солнце скрывается за горизонт ненадолго, после чего почти сразу же вновь восходит, объяснил он газете «Известия».
«Такие условия складываются вокруг дня летнего солнцестояния, плюс-минус месяц. Это и есть белые ночи. А в день летнего солнцестояния, 21 июня, Солнце вообще не заходит севернее 66,5 градуса», — пояснил специалист.
Там, где полярного дня не бывает, белые ночи наблюдаются в период солнцестояния. Их можно увидеть даже в Москве, при этом они не будут такими светлыми, отметил Ганьшин.
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