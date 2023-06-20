Учёный Ганьшин рассказал, что белые ночи лучше наблюдать в северных широтах

Кандидат физико-математических наук, руководитель «Яндекс.Погоды» Александр Ганьшин рассказал, что феномен белых ночей в начале лета связан с особенностями вращения Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца, а также с наклоном земной оси.

Летом белые ночи наблюдаются именно в северных широтах, поскольку там в этот период Солнце скрывается за горизонт ненадолго, после чего почти сразу же вновь восходит, объяснил он газете «Известия».

«Такие условия складываются вокруг дня летнего солнцестояния, плюс-минус месяц. Это и есть белые ночи. А в день летнего солнцестояния, 21 июня, Солнце вообще не заходит севернее 66,5 градуса», — пояснил специалист.

Там, где полярного дня не бывает, белые ночи наблюдаются в период солнцестояния. Их можно увидеть даже в Москве, при этом они не будут такими светлыми, отметил Ганьшин.

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