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Аналитики заявили о росте трат владельцев домашних животных

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Аналитический центр НАФИ провёл исследование, в ходе которого выяснилось, что за последние годы траты владельцев домашних животных выросли. В среднем, они стали тратить на 10 тыс. рублей в год больше, чем тратили в 2019 году.
Аналитики заявили о росте трат владельцев домашних животных
  • Gettyimages.ru

Теперь эта сумма составляет три тыс. рублей в месяц, или 39 тыс. рублей в год, пишет Life.ru.

По мнению специалистов, самые крупные статьи расходов — это корма (77%), профилактическая ветеринария (40%) и транспорт (платная перевозка 4%). Кроме этого, владельцы отмечают возросшие траты на лечение животных и на прочие ветуслуги.

Содержание домашнего питомца 27% россиян обходится в сумму от двух до пяти тыс. рублей в месяц, 20% тратят от одной до двух тыс. рублей, 16% — от 500 до одной тыс. рублей, 10% — меньше 500 рублей, 9% — свыше пяти тыс. рублей.

Ранее руководитель Всероссийского общества ответственных собаководов, руководитель Клуба защиты амстаффов, питбулей и бультерьеров Олеся Борисенко в беседе с НСН заявила о необходимости ввести учёт собак, который позволил бы решить целый ряд проблем, в том числе самовыгул.

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