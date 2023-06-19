Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Врач Кашух посоветовала покупать дыню в крупных магазинах

Короткая ссылка
Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух заявила, что дыни лучше всего покупать в супермаркетах и крупных магазинах, в крайнем случае — на больших рынках.
Врач Кашух посоветовала покупать дыню в крупных магазинах
  • Gettyimages.ru

«В таких местах контролируется качество продуктов, соблюдаются условия хранения, на фрукты есть все необходимые документы — их можно проверить. Единичные торговые точки в виде больших сеток или машин, напротив, опасны», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, у незрелого плода аромат практически отсутствует. Кожа зрелой дыни должна быть упругой, но податливой.

Как отметила эксперт, при выборе дыни важно ориентироваться на запах, вес плода, а также на состояние плодоножки.

«Если запаха у дыни нет или он неприятный, кожура слишком мягкая или твёрдая, а плодоножка зелёная, высок риск купить некачественный продукт», — добавила Кашух.

Ранее кардиолог, терапевт Андрей Кондрахин в беседе с Nation News рассказал, как избежать инфаркта в жаркую погоду.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить