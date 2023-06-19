Врач Кашух посоветовала покупать дыню в крупных магазинах

Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух заявила, что дыни лучше всего покупать в супермаркетах и крупных магазинах, в крайнем случае — на больших рынках.

«В таких местах контролируется качество продуктов, соблюдаются условия хранения, на фрукты есть все необходимые документы — их можно проверить. Единичные торговые точки в виде больших сеток или машин, напротив, опасны», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, у незрелого плода аромат практически отсутствует. Кожа зрелой дыни должна быть упругой, но податливой.

Как отметила эксперт, при выборе дыни важно ориентироваться на запах, вес плода, а также на состояние плодоножки.

«Если запаха у дыни нет или он неприятный, кожура слишком мягкая или твёрдая, а плодоножка зелёная, высок риск купить некачественный продукт», — добавила Кашух.

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