Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Свердловской области объявили штормовое предупреждение

Короткая ссылка
В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей и порывов ветра до 20 м/с во вторник, 20 июня.
В Свердловской области объявили штормовое предупреждение
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает tagilcity.ru.

В МЧС призвали проявлять осторожность. Рекомендуется отказаться от отдыха на природе. При сильном ветре желательно не приближаться к лёгким постройкам, деревьям.

Тем временем в Удмуртии установился скандинавский антициклон, поэтому погода в течение недели будет соответствовать нормам начала мая, передаёт udm-info.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«На неделе ожидаются заморозки, есть вероятность выпадения снежной крупы», — заявила руководитель группы метеопрогнозов Гидрометцентра Удмуртии Дарья Зеленцова.

Ранее главный синоптик Уральского управления Гидрометцентра Галина Шепоренко рассказала, что июль в Свердловской области ожидается теплее июня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить