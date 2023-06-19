В Свердловской области объявили штормовое предупреждение
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Об этом сообщает tagilcity.ru.
В МЧС призвали проявлять осторожность. Рекомендуется отказаться от отдыха на природе. При сильном ветре желательно не приближаться к лёгким постройкам, деревьям.
Тем временем в Удмуртии установился скандинавский антициклон, поэтому погода в течение недели будет соответствовать нормам начала мая, передаёт udm-info.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
«На неделе ожидаются заморозки, есть вероятность выпадения снежной крупы», — заявила руководитель группы метеопрогнозов Гидрометцентра Удмуртии Дарья Зеленцова.
Ранее главный синоптик Уральского управления Гидрометцентра Галина Шепоренко рассказала, что июль в Свердловской области ожидается теплее июня.