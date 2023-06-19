В Свердловской области объявили штормовое предупреждение

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей и порывов ветра до 20 м/с во вторник, 20 июня.

Об этом сообщает tagilcity.ru.

В МЧС призвали проявлять осторожность. Рекомендуется отказаться от отдыха на природе. При сильном ветре желательно не приближаться к лёгким постройкам, деревьям.

Тем временем в Удмуртии установился скандинавский антициклон, поэтому погода в течение недели будет соответствовать нормам начала мая, передаёт udm-info.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«На неделе ожидаются заморозки, есть вероятность выпадения снежной крупы», — заявила руководитель группы метеопрогнозов Гидрометцентра Удмуртии Дарья Зеленцова.

Ранее главный синоптик Уральского управления Гидрометцентра Галина Шепоренко рассказала, что июль в Свердловской области ожидается теплее июня.