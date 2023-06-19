Синоптик Позднякова рассказала о погоде в Москве в ближайшие дни

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, какой будет погода в столице в ближайшие дни.

«Для начала стоит уточнить, что жара для Москвы — это температура выше +25 °С. И в понедельник, 19 июня, и во вторник, 20-го, мы будем на грани жары, потому что преобладают температуры +23...+25 °С. И в принципе, погода будет довольно комфортной», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Как отметила Позднякова, с середины недели станет теплее и ночью (+15...+16 °С), а днём ожидается выше +25 °С.

Со своей стороны, синоптик Александр Шувалов в беседе с «МК в Питере» рассказал, что рабочая неделя в Санкт-Петербурге будет жаркой и солнечной — к 22 июня температура воздуха достигнет отметки в +28 °С.

По словам эксперта, затем начнутся дожди и жара спадёт.

«С северо-запада придёт циклоническая волна и нагонит облака. В пятницу Петербург накроют дожди и грозы, и температура поползёт вниз, будет около +20 °С», — сообщил он.

Ранее главный синоптик Уральского управления Гидрометцентра Галина Шепоренко рассказала, что июль в Свердловской области ожидается теплее июня.