Синоптик Шувалов спрогнозировал небольшое похолодание в Москве к концу недели

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что к пятнице, 23 июня, в Москве ожидается небольшое похолодание, тогда как большая часть рабочей недели будет умеренно тёплой.

«Дневные температуры не будут выходить за пределы +20…+25 °С. До пятницы включительно осадки в Москве маловероятны», — сказал эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, в пятницу в столицу придут дожди, которые принесёт циклон с Балтики.

«Он не очень большой по размерам. Но всё-таки дожди, которые с ним придут, существенно пополнят копилку осадков, которые сейчас составляют небольшую величину, даже меньше четверти от положенного по климату для Москвы и Московской области», — пояснил Шувалов.

Он отметил, что температура воздуха 23 июня составит +18...+20 °С. К субботе потеплеет до +25 °С.

Ранее URA.RU передавало, что жителей ХМАО на этой неделе ждёт резкое похолодание, дожди и сильный ветер.