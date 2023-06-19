Психолог Свердлык рассказала о пользе танцевальной терапии для борьбы со стрессом после работы
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В беседе с Life.ru эксперт назвала ещё одним полезным методом танцевальную терапию.
Кроме того, Свердлык отметила, как важно уделять внимание своему состоянию в течение всего дня. По её словам, нужно находить время на перерыв, обед и отдых.
Среди других полезных практик — вечерняя пробежка или прогулка на свежем воздухе.
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