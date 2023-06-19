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МЧС объявило метеопредупреждение в Кировской области из-за высокой пожарной опасности

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В Кировской области МЧС объявило метеопредупреждение из-за высокой пожарной опасности.
МЧС объявило метеопредупреждение в Кировской области из-за высокой пожарной опасности
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на пресс-центр Главного управления МЧС России по региону.

По данным центра, с 19 по 26 июня в районах области сохранится высокий уровень пожароопасности — четвёртого-пятого класса. Уточняется, что усилены региональные дежурные службы аварийно-восстановительной бригады.

МЧС просит жителей Кировской области быть особо внимательными в обращении с огнём.

Ранее, по сообщению URA.RU, первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал, кто занимается установлением причин лесных пожаров.

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