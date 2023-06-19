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Кардиолог Колиев дал рекомендации для профилактики аритмии

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Врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н., врач высшей категории Вячеслав Колиев рассказал, как избежать аритмии.
Кардиолог Колиев дал рекомендации для профилактики аритмии
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Об этом сообщает РИАМО.

«Профилактика аритмии заключается в избегании функциональных состояний, приводящих к повышению возбудимости сердечной мышцы и предупреждении заболеваний сердца, которые, в свою очередь, увеличивают риск нарушений ритма сердца. Также поможет ежегодное профилактическое наблюдение у терапевта/кардиолога», — уточнил он.

По словам Колиева, причины, приводящие к аритмиям, подразделяются на 2 категории: функциональные, или не вызванные поражением или заболеванием сердца, и патологические, вызванные заболеваниями сердца.

«В первом случае влияет злоупотребление кофе, чаем, острой пищей, стрессы, нарушения сна, хронические недосыпания менее 6 часов/сутки, чрезмерное умственное и физическое напряжение, заболевания щитовидной железы, заболевания, сопровождающиеся повышением температуры, интоксикацией», — сказал врач. 

К патологическим причинам кардиолог отнёс ишемическую болезнь сердца, инфаркт миокарда, кардиомиопатию, миокардит, пороки сердца, повреждения сердечной мышцы в результате травмы или хирургической операции.

Ранее, как сообщал Nation News, кардиолог, терапевт Андрей Кондрахин поделился способами, как избежать инфаркта в жару.

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