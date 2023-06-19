С 23 по 25 июня в Байдарской долине в Крыму пройдёт фестиваль «Летнее солнцестояние».

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

«Летнее солнцестояние — время, когда особой силой наделены огонь, вода и травы. Этим природным явлениям и будет посвящён праздник. Считается, что в это время огонь и вода дружат, хоть и являются противоборствующими стихиями», — прокомментировали организаторы проекта.

В программе фестиваля предусмотрены необычные мероприятия, такие как реконструкция старинного обряда вокруг костра, прыжки через костёр, хождение по углям и многое другое. На фестивале будут организованы площадки для учебных занятий по кузнечному делу, литью оловянных фигурок, стрельбе из лука и изготовлению стеклянных бусин.

Ранее НСН сообщала, что первый Московский летний музыкальный фестиваль «Зарядье» пройдёт с 1 июня по 2 июля.