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В Ульяновске вручили Международную литературную премию имени Гончарова

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Губернатор Ульяновской области Алексей Русских вручил Международную литературную премию имени Ивана Александровича Гончарова.
В Ульяновске вручили Международную литературную премию имени Гончарова
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает mosaica.ru.

Первое место в номинации «Мастер литературного слова» занял советский и российский писатель, публицист из Санкт-Петербурга Александр Мелихов. Победителями в других номинациях стали Мария Аверина из Москвы и Алина Осокина из Ульяновска.

Председатель правления Союза писателей России Николай Иванов был приглашён на мероприятие в качестве почётного гостя.

«В день рождения Ивана Александровича Гончарова обсудили с ним и нашими уважаемыми литераторами поддержку писателей», — добавил Русских.

Ранее в Москве объявили шорт-лист Международного конкурса для молодых фоторепортёров памяти Андрея Стенина. 

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