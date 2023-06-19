В Ульяновске вручили Международную литературную премию имени Гончарова
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Об этом сообщает mosaica.ru.
Первое место в номинации «Мастер литературного слова» занял советский и российский писатель, публицист из Санкт-Петербурга Александр Мелихов. Победителями в других номинациях стали Мария Аверина из Москвы и Алина Осокина из Ульяновска.
Председатель правления Союза писателей России Николай Иванов был приглашён на мероприятие в качестве почётного гостя.
«В день рождения Ивана Александровича Гончарова обсудили с ним и нашими уважаемыми литераторами поддержку писателей», — добавил Русских.
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