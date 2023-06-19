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В Приморье температура воздуха в выходные превысила норму на 2—9 °C

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На большей части территории Приморья среднесуточная температура воздуха в прошедшие выходные поднялась на 2—9 °C выше средних климатических значений.
В Приморье температура воздуха в выходные превысила норму на 2—9 °C
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.

В субботу во Владивостоке дневная температура поднялась до +28...+30 °С. Уточняется, что жаркая погода увеличила уровень пожароопасности леса до второго-третьего класса.

В ближайшие двое суток снижение пожароопасности не ожидается.

Ранее, по сообщению URA.RU, первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал, кто занимается установлением причин лесных пожаров.

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