В Приморье температура воздуха в выходные превысила норму на 2—9 °C
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.
В субботу во Владивостоке дневная температура поднялась до +28...+30 °С. Уточняется, что жаркая погода увеличила уровень пожароопасности леса до второго-третьего класса.
В ближайшие двое суток снижение пожароопасности не ожидается.
Ранее, по сообщению URA.RU, первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал, кто занимается установлением причин лесных пожаров.