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Оружейная выставка пройдёт в Тюмени

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В Тюмени 22 июня пройдёт выставка оружия и снаряжения XVIII — начала XX века.
Оружейная выставка пройдёт в Тюмени
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на информационный центр регионального правительства.

На выставке будут представлены изделия русских мастеров, оружие и снаряжение стран Востока и Западной Европы. Образцы будут привезены из Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

Экспозиция под названием «Блеск стали. Художественное оружие XVIII—XX веков» будет организована на базе Музейного комплекса им. И.Я. Словцова по адресу ул. Советская, д. 63. Экспозиция откроется в 17:00.

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