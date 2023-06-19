Оружейная выставка пройдёт в Тюмени

В Тюмени 22 июня пройдёт выставка оружия и снаряжения XVIII — начала XX века.

Об этом сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на информационный центр регионального правительства.

На выставке будут представлены изделия русских мастеров, оружие и снаряжение стран Востока и Западной Европы. Образцы будут привезены из Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

Экспозиция под названием «Блеск стали. Художественное оружие XVIII—XX веков» будет организована на базе Музейного комплекса им. И.Я. Словцова по адресу ул. Советская, д. 63. Экспозиция откроется в 17:00.