Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Челябинской области предупредили о снеге и об усилении ветра

Короткая ссылка
В Челябинской области предупредили о мокром снеге и сильном ветре во вторник, 20 июня.
В Челябинской области предупредили о снеге и об усилении ветра
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«В ночь на 20 июня ожидаются дожди, в горах — мокрый снег. Температура может опуститься до +1 °С. Днём продолжит идти дождь. Воздух прогреется до +12...+17 °С», — говорится в прогнозе.

Тем временем в Кировской области прогнозируются заморозки, передаёт progorod43 со ссылкой на региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Температура воздуха на почве и в воздухе ночью и утром 20 июня составит местами 0...-3 °С.

В целом в регионе будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью — +4...+6 °С, днём — +13...+15 °С.

Ранее сообщалось, что жителей ХМАО на этой неделе ожидает сильное похолодание, сильный ветер, а также дожди.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить