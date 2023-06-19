В Челябинской области предупредили о снеге и об усилении ветра

В Челябинской области предупредили о мокром снеге и сильном ветре во вторник, 20 июня.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«В ночь на 20 июня ожидаются дожди, в горах — мокрый снег. Температура может опуститься до +1 °С. Днём продолжит идти дождь. Воздух прогреется до +12...+17 °С», — говорится в прогнозе.

Тем временем в Кировской области прогнозируются заморозки, передаёт progorod43 со ссылкой на региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Температура воздуха на почве и в воздухе ночью и утром 20 июня составит местами 0...-3 °С.

В целом в регионе будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью — +4...+6 °С, днём — +13...+15 °С.

Ранее сообщалось, что жителей ХМАО на этой неделе ожидает сильное похолодание, сильный ветер, а также дожди.