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Метеоролог Точёнова предупредила о небольших дождях в столице 24—25 июня

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Метеоролог Надежда Точёнова рассказала, что предстоящая неделя в столице преимущественно будет солнечной, однако к выходным в столицу придут дожди.
Метеоролог Точёнова предупредила о небольших дождях в столице 24—25 июня
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«В субботу, 24 июня, ожидаются переменная облачность, небольшой дождь. Но на температуре это не особо скажется, ведь ночные показатели останутся в пределах +16…+20 °С, а днём — +22…+25 °С», — поделилась Точёнова в беседе с «Вечерней Москвой».

Ветер в столице прогнозируется западный, умеренный.

Такая же погода будет в городе и в воскресенье, 25 июня, заключила синоптик.

Ранее URA.RU передавало, что жителей ХМАО на этой неделе ждёт резкое похолодание, дожди и сильный ветер.

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