Метеоролог Точёнова предупредила о небольших дождях в столице 24—25 июня
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«В субботу, 24 июня, ожидаются переменная облачность, небольшой дождь. Но на температуре это не особо скажется, ведь ночные показатели останутся в пределах +16…+20 °С, а днём — +22…+25 °С», — поделилась Точёнова в беседе с «Вечерней Москвой».
Ветер в столице прогнозируется западный, умеренный.
Такая же погода будет в городе и в воскресенье, 25 июня, заключила синоптик.
Ранее URA.RU передавало, что жителей ХМАО на этой неделе ждёт резкое похолодание, дожди и сильный ветер.