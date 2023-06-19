Россияне приняли участие в музыкальном марафоне в поддержку бойцов СВО

К марафону на исполнение песни «Да здравствует Россия!» в поддержку бойцов, принимающих участие в специальной военной операции, присоединились жители из 50 регионов страны, сообщает пресс-служба Минобороны.

Музыкальный онлайн-марафон стартовал 12 июня и собрал участников из 50 регионов России. В их числе не только профессиональные артисты и музыканты, но и обычные люди, которым понравилась композиция «Да здравствует Россия!».

«Была написана песня, мы её выбрали. Авторами стали Сергей Найдун и Владимир Ильичёв. Нам эта песня очень понравилась, мы решили, что нужно обязательно запустить марафон. Мы записали видеоклип. В нём приняли участие известные артисты — и Сергей Войтенко, и Родион Газманов, и группа «Фабрика», и я», — рассказала певица Александра Круглова.

О подробностях проведения мероприятия, требованиях к участникам и сроках отбора лучших исполнителей рассказал заслуженный артист России Сергей Войтенко.

«Суть марафона заключается в том, чтобы люди, живущие в нашей стране, записали эту песню по-своему и прислали видео. Все условия на сайте вос-марафон.рф. Во-первых, мы хотим, чтобы вся страна поучаствовала, все 89 регионов, все 145 млн человек. Но из них будут выбраны десять самых ярких исполнителей. Это могут быть коллективы, это могут быть солисты. И ещё раз повторю: это может быть акапельное пение, это может быть исполнение под собственный аккомпанемент, либо сделать аранжировку и спеть. Но у вас не так много времени: буквально десять дней, и мы уже будем объявлять результаты. Уже создано жюри, которое будет отсматривать этих замечательных исполнителей. Поэтому — дерзайте», — призвал Войтенко.

В состав жюри, которое будет оценивать работы участников, вошли заслуженный артист России Александр Маршал, художественный руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман, певец Сергей Волчков и другие.

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