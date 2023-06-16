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Собянин рассказал о нюансах реставрации дома Палибина в Хамовниках

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как проходила реставрация памятника архитектуры — дома Палибина в столичном районе Хамовники, которому исполнилось 205 лет.
Собянин рассказал о нюансах реставрации дома Палибина в Хамовниках
  • РИА Новости

С особой тщательностью реставраторы восстанавливали фасады — лепнину, деревянный декор и тёсовую жемчужно-серую облицовку, приводит слова Собянина НТВ.

«Внутри провели реставрацию наборного щитового дубового паркета, дверных и оконных заполнений проёмов. Сохранили зондажи редкой интерьерной росписи по бумаге. Отреставрировали печи, сохранившие уникальные изразцы ручной росписи», — поделился мэр.

После реставрации в доме открылись выставочный зал Фонда Святого Архангела Михаила и творческие мастерские. В течение этого года там будут проводить экскурсии.

Ранее российская электронная газета «Дни.ру» сообщала, что реконструкцию Центра театра и кино на Поварской улице в Москве планируют завершить в 2024 году.

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