Собянин рассказал о нюансах реставрации дома Палибина в Хамовниках

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как проходила реставрация памятника архитектуры — дома Палибина в столичном районе Хамовники, которому исполнилось 205 лет.

С особой тщательностью реставраторы восстанавливали фасады — лепнину, деревянный декор и тёсовую жемчужно-серую облицовку, приводит слова Собянина НТВ.

«Внутри провели реставрацию наборного щитового дубового паркета, дверных и оконных заполнений проёмов. Сохранили зондажи редкой интерьерной росписи по бумаге. Отреставрировали печи, сохранившие уникальные изразцы ручной росписи», — поделился мэр.

После реставрации в доме открылись выставочный зал Фонда Святого Архангела Михаила и творческие мастерские. В течение этого года там будут проводить экскурсии.

Ранее российская электронная газета «Дни.ру» сообщала, что реконструкцию Центра театра и кино на Поварской улице в Москве планируют завершить в 2024 году.