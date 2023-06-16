В Волгоградской области объявлен «оранжевый» уровень засухи
Об этом сообщает сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на Гидрометцентр.
По словам синоптиков, предупреждение действует до 14:00 17 июня. Запасы влаги в почве — менее 20 мм, а в некоторых районах низкие — менее 10 мм.
Уточняется, что наиболее неблагоприятная ситуация наблюдается в северо-западных районах области.
Ранее ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков в беседе с URA.RU не исключил, что наводнения в Сочи могут повторяться ввиду неустойчивой погоды.