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В Волгоградской области объявлен «оранжевый» уровень засухи

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В Волгоградской области объявили «оранжевый» уровень засухи.

Об этом сообщает сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на Гидрометцентр.

По словам синоптиков, предупреждение действует до 14:00 17 июня. Запасы влаги в почве — менее 20 мм, а в некоторых районах низкие — менее 10 мм.

Уточняется, что наиболее неблагоприятная ситуация наблюдается в северо-западных районах области. 

Ранее ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков в беседе с URA.RU не исключил, что наводнения в Сочи могут повторяться ввиду неустойчивой погоды.

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