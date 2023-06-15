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На Международную премию «Экология — дело каждого» поступило более 21,5 тысячи заявок

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Глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова в ходе Петербургского международного экономического форума сообщила, что в этом году поступило рекордное количество заявок на Международную детско-юношескую премию «Экология — дело каждого» — более 21,5 тыс., в 2,5 раза больше, чем в прошлом году.
На Международную премию «Экология — дело каждого» поступило более 21,5 тысячи заявок
  • Gettyimages.ru
  • © Tippapatt

Об этом информирует НСН.

В новом сезоне уже поступили заявки от участников из более чем 20 стран, в том числе шести новых — Японии, Таиланда, Шри-Ланки, Ирландии, Сингапура, Азербайджана, уточнила Радионова.

«Это означает, что мы все говорим на одном языке — языке экологии. Для нас очень важно, что для этого общения нет никаких границ», — отметила глава ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области прошёл второй Экологический водный форум Южного Урала. Ведущие эксперты отрасли обсудили вопрос охраны водоёмов.

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