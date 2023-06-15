На Международную премию «Экология — дело каждого» поступило более 21,5 тысячи заявок

Глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова в ходе Петербургского международного экономического форума сообщила, что в этом году поступило рекордное количество заявок на Международную детско-юношескую премию «Экология — дело каждого» — более 21,5 тыс., в 2,5 раза больше, чем в прошлом году.

Об этом информирует НСН.

В новом сезоне уже поступили заявки от участников из более чем 20 стран, в том числе шести новых — Японии, Таиланда, Шри-Ланки, Ирландии, Сингапура, Азербайджана, уточнила Радионова.

«Это означает, что мы все говорим на одном языке — языке экологии. Для нас очень важно, что для этого общения нет никаких границ», — отметила глава ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области прошёл второй Экологический водный форум Южного Урала. Ведущие эксперты отрасли обсудили вопрос охраны водоёмов.