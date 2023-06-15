На Международную премию «Экология — дело каждого» поступило более 21,5 тысячи заявок
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Об этом информирует НСН.
В новом сезоне уже поступили заявки от участников из более чем 20 стран, в том числе шести новых — Японии, Таиланда, Шри-Ланки, Ирландии, Сингапура, Азербайджана, уточнила Радионова.
«Это означает, что мы все говорим на одном языке — языке экологии. Для нас очень важно, что для этого общения нет никаких границ», — отметила глава ведомства.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области прошёл второй Экологический водный форум Южного Урала. Ведущие эксперты отрасли обсудили вопрос охраны водоёмов.