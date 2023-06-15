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Депутат Валеев назвал климатическую причину увеличения числа природных пожаров в регионах

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Первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев перечислил причины, по которым в последние годы в России увеличилось количество лесных пожаров.
Депутат Валеев назвал климатическую причину увеличения числа природных пожаров в регионах
  • РИА Новости

Прежде всего, в некоторых районах (к примеру, в Тюменской области) в последние годы стало меньше воды и осадков и, как следствие, не затапливает низменные пойменные места, где вырастает высокая трава, сообщил он в беседе с URA.RU.

Такие места весной представляют собой особую пожарную опасность из-за высохшей растительности, объяснил депутат.

«Плюс к этому, безусловно, ещё множество фактов, когда идёт пренебрежение правилами пожарной безопасности, когда опахивание населённых пунктов проводится чисто формально, добавим сюда ещё неосвоенные сельхозугодия. Всё это вкупе с климатическими условиями представляет очень высокую пожарную опасность», — заключил Валеев.

Ранее депутат Госдумы Николай Валуев в беседе с ФАН рассказал об итогах международного форума «Экология», который завершился 6 июня в Москве.

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