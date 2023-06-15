Синоптик Ганьшин рассказал, что в столице на выходных будет жарко и облачно

Руководитель «Яндекс.Погоды» Александр Ганьшин спрогнозировал в столице жаркую погоду в выходные дни, 17 и 18 июня.

Суббота в Москве будет облачной с прояснениями, среднесуточная температура составит +28 °С, сообщил он «Известиям».

«В воскресенье, 18 июня, будет также облачно с прояснениями, но чуть прохладнее — температура воздуха достигнет +25 °С», — отметил синоптик.

Ранее заместитель начальника Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Надежда Точенова в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказала, что заморозков в Московском регионе в ближайшее время не ожидается.