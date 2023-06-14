Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

На Ставрополье объявили штормовое предупреждение до 17 июня из-за ливня

Короткая ссылка
В связи с плохими погодными условиями в Ставропольском крае объявили штормовое предупреждение.
На Ставрополье объявили штормовое предупреждение до 17 июня из-за ливня
  • Gettyimages.ru
  • © Donat Photography / 500px

Об этом сообщил newstracker.ru.

С 15 по 17 июня в регионе ожидают сильный дождь с градом, грозой и шквалистым ветром до 23 м/сек.

Уточняется, что из-за ливня может увеличиться количество аварий, поэтому водителей и пешеходов просят быть осторожнее на дорогах.

Ранее заместитель начальника Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Надежда Точенова в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказала, что заморозков в Московском регионе в ближайшее время не ожидается.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить