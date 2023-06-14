На Ставрополье объявили штормовое предупреждение до 17 июня из-за ливня

В связи с плохими погодными условиями в Ставропольском крае объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщил newstracker.ru.

С 15 по 17 июня в регионе ожидают сильный дождь с градом, грозой и шквалистым ветром до 23 м/сек.

Уточняется, что из-за ливня может увеличиться количество аварий, поэтому водителей и пешеходов просят быть осторожнее на дорогах.

Ранее заместитель начальника Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Надежда Точенова в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказала, что заморозков в Московском регионе в ближайшее время не ожидается.