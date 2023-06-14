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Детский хор из Ижевска «Голоса» прошёл в финал всероссийского конкурса

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Детский хор из Ижевска «Голоса» прошёл в финал всероссийского конкурса «Битва хоров — 2023».
Детский хор из Ижевска «Голоса» прошёл в финал всероссийского конкурса
  • Gettyimages.ru
  • © skynesher

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на главу Удмуртии Александра Бречалова.

Как отметил Бречалов, хор является одним из самых больших детских хоров Удмуртии.

«Хор дважды попадал в тридцатку лучших хоров России, в прошлом году выступал на ВДНХ», — сказал глава региона.

Ранее руководитель школы коммуникации для детей и взрослых «Нянин дом», кризисный психолог, врач-психотерапевт Светлана Коюшева в беседе с ФАН рассказала, как определить талант ребёнка в раннем детстве.

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