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В Тюмени состоится масштабный фестиваль в День молодёжи

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В Тюмени пройдёт масштабный тематический фестиваль в День молодёжи.
В Тюмени состоится масштабный фестиваль в День молодёжи
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

Об этом сообщает megatyumen.ru.

Отмечается, что 24 июня жителей города ждёт обширная программа: мастер-классы, спектакли, спортивные состязания, выставки и выступления артистов. Мероприятие пройдёт на пяти площадках в «Конторе пароходства».

«На подобных событиях всегда можно обменяться энергией и опытом, получить интересные знания и навыки и найти единомышленников», — заявил куратор молодёжных проектов и пространств региона Илья Титов.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщила, что второй Международный московский джазовый фестиваль пройдёт в столице с 19 по 25 июня.

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