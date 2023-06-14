В Челябинской области прошёл Второй экологический водный форум
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Мероприятие состоялось на базе Челябинского государственного университета, передаёт URA.RU.
На нём, в частности, выступили представители крупного предприятия — «Магнитогорского металлургического комбината», который реализует мероприятия по сохранению и восстановлению биологического разнообразия Магнитогорского водохранилища и реки Урал.
Ранее депутат Госдумы Николай Валуев в беседе с ФАН рассказал об итогах международного форума «Экология», который завершился 6 июня в Москве.