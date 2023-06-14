Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Челябинской области прошёл Второй экологический водный форум

Короткая ссылка
Второй экологический водный форум Южного Урала завершился в Челябинской области. Ведущие эксперты отрасли обсудили вопрос охраны водоёмов.
В Челябинской области прошёл Второй экологический водный форум
  • Gettyimages.ru
  • © Holger Leue

Мероприятие состоялось на базе Челябинского государственного университета, передаёт URA.RU.

На нём, в частности, выступили представители крупного предприятия — «Магнитогорского металлургического комбината», который реализует мероприятия по сохранению и восстановлению биологического разнообразия Магнитогорского водохранилища и реки Урал.

Ранее депутат Госдумы Николай Валуев в беседе с ФАН рассказал об итогах международного форума «Экология», который завершился 6 июня в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить