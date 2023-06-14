Собянин рассказал о масштабной модернизации киностудии имени Горького

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени Максима Горького, одной из старейших киностудий страны, продолжится масштабная модернизация.

Это стало возможно благодаря тому, что киностудия перешла из федеральной собственности в собственность Москвы, соответствующий документ подписал Владимир Путин, сообщает «Москва 24» со ссылкой на личный блог мэра.

По его словам, киностудия, основанная в 1915 году, не избежала упадка 1990-х и длительное время почти ничего не производила. Главное здание и студийный комплекс находились в аварийном состоянии, но, «к счастью, студию удалось сохранить», подчеркнул Собянин.

Мэр отметил, что в настоящее время на производстве у студии находится 12 проектов игрового и 16 — неигрового кино.

Также при поддержке российского правительства и Министерства культуры в студии стартовала модернизация студийного комплекса.

Ранее заслуженная артистка РСФСР, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с ФАН прокомментировала ситуацию с иностранными фильмами.