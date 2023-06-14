Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Собянин рассказал о масштабной модернизации киностудии имени Горького

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени Максима Горького, одной из старейших киностудий страны, продолжится масштабная модернизация.
Собянин рассказал о масштабной модернизации киностудии имени Горького

Это стало возможно благодаря тому, что киностудия перешла из федеральной собственности в собственность Москвы, соответствующий документ подписал Владимир Путин, сообщает «Москва 24» со ссылкой на личный блог мэра.

По его словам, киностудия, основанная в 1915 году, не избежала упадка 1990-х и длительное время почти ничего не производила. Главное здание и студийный комплекс находились в аварийном состоянии, но, «к счастью, студию удалось сохранить», подчеркнул Собянин.

Мэр отметил, что в настоящее время на производстве у студии находится 12 проектов игрового и 16 — неигрового кино.

Также при поддержке российского правительства и Министерства культуры в студии стартовала модернизация студийного комплекса.

Ранее заслуженная артистка РСФСР, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с ФАН прокомментировала ситуацию с иностранными фильмами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить